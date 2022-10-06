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Политика
6 октября 2022  21:36

Медведев предложил Зеленскому «превентивную трепанацию» в ответ на призыв к ударам по РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил о необходимости превентивных ядерных ударов по России. Однако на эти слова стоит обратить внимание не политикам стран НАТО, а психиатрам, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этому идиоту вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — заявил он в своем телеграм-канале.

В Кремле ранее отметили, что подобные призывы украинского лидера не должны остаться без внимания. Это, по сути, призыв к началу новой мировой войны, уверен пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

#Дмитрий Медведев #ядерное оружие #Владимир Зеленский
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