Медведев: США сняли Европу с содержания, не выполнив «супружеский долг»

США активно создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих европейских компаний, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, из-за санкционной войны против России компании не имеют возможности нормально работать и вынуждены сотрудничать только с США.

«Российский рынок закрыт. Китайский рынок наглухо забит своими товарами. А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

По мнению Медведева, система субсидий и налоговых льгот побуждает европейские компании становиться инвесторами в Новом Свете, забывая об интересах Европы. При этом их поощряют покупать то, что произведено в США – от электромобилей до ходовых потребительских товаров.

«Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода», – убежден зампред Совбеза РФ.

Отношения Америки и Европы он сравнил с супружескими, упрекнув США в «экономической неверности» и «демонстративном отказе от выполнения супружеского долга».

«Делиться прибылью [США] и не думает, наоборот – отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний. А на мнение своего партнера – демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – написал политик, предсказав завершение отношений США и Европы, которую «сняли с содержания», скандалом и «муторным разделом совместно нажитого имущества».