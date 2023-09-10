Медведев предрек США ядерное повторение трагедии 11 сентября

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Высокомерие Запада и в особенности США, неправомерные санкции, деление людей на неприкосновенных американцев и «остальных» может привести Вашингтон к повторению трагедии 11 сентября. Только на этот раз ситуация может стать для них фатальной — с атомной, биологической либо ядерной составляющей, предостерег зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей, — написал он в своем телеграм-канале. — Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана».

Медведев отметил, что к этому ведет самовлюбленность США, их безоглядная вера в собственную исключительность и «вселенская борзота» в любых вопросах. Примером могут стать неправомерные санкции против России, дружественных ей стран, в том числе конфискация активов, масштабные поставки оружия Украине, с одной стороны, и запрет на это для Москвы и расположенных к ней государств, с другой.

«Запад может поставлять любое оружие нашим врагам. Нашим друзьям это запрещают, всячески пугая их расправой», — подчеркнул политик.