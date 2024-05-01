Медведев поздравил россиян с 1 мая: «Наши заводы выпускают самое грозное вооружение»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Праздником весны и труда. Свое поздравление он опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

В посте политик отметил, что российские заводы выпускают на сегодняшний день грозное вооружение. Такое, перед которым трепещут наши враги. При этом он подчеркнул, что оружие РФ производит «не вместо, а вместе со всем, что нужно нашей стране для благополучной жизни».

«У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами! С праздником 1 мая!», – говорится в сообщении Медведева.

Ранее с Первомаем жителей Татарстана поздравили и сотрудники предприятий республики. Они записали видеоролик под названием «Я любдю свою работу», где рассказали о пользе, которую приносят люди труда.