«Я люблю свою работу»: сотрудники предприятий Татарстана поздравили жителей с 1 мая

Сотрудники разных предприятий Татарстана поздравили жителей республики с Праздником весны и труда, который отмечается 1 мая. Видео было опубликовано в соцсетях Минпромторга РТ.

Видеоролик получил название «Я люблю свою работу». В нем спикеры рассказали, какую пользу приносят люди труда и за что любят свою трудовую деятельность.

В видеопоздравлении снялись начальник технологического бюро КМПО Александра Волкова, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования «Татнефти» Азнакаевский ЭЭЦ Алексей Бондаренко, замдиректора завода синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» Сергей Золототрубов, инженер 2 категории отдела обеспечения производства Шинного комплекса KAMA TYRES Денис Алексеев, менеджер абонентского отдела Технополиса «Химград» Алия Гизатуллина, специалист цеха вулканизации Шинного комплекса KAMA TYRES Лейсан Рахимзянова, менеджер абонентского отдела Технополиса «Химград» Лилия Хабибуллина и начальник производства «Нижнекамскнефтехим» Ирек Гарифуллин.