Освобождение территории ЛНР – важное событие в ходе спецоперации, но оно спровоцирует призывы глав европейских государств к продолжению конфликта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Предвижу, что на этом фоне наши европейские «друзья», у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к [спецоперации] до победного конца», – написал он в своем телеграм-канале, подразумевая главу Евродипломатии Жозепа Борреля и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

При этом он не исключил, что украинские власти продолжат попытки «вернуть все, что потеряно».

Напомним, сегодня министр обороны Сергей Шойгу лично доложил Президенту РФ Владимиру Путину об освобождении ЛНР.