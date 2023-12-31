Медведев: Перед россиянами стоит задача сделать 2024-й годом разгрома неофашизма

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил с наступающим Новым годом. Он отметил, что сегодня мысли и сердца россиян с военными, участвующими в спецоперации, — «с теми, кто находится вместе со своими боевыми товарищами на фронте, с теми, кто плечом к плечу стоят в одном окопе».

«Спасибо и низкий поклон всем, кто защищает нашу великую Родину», — сказал Медведев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что уходящий 2023 год потребовал от россиян особой стойкости и сплоченности, уверенности и силы, настоящего патриотизма, который измеряется реальными делами.

«Сейчас у нас, у народа России, самая важная задача — сделать наступающий 2024 годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки Великой Победе наших отцов и дедов», — сказал он.

Зампред Совбеза отметил, что именно в руках россиян стабильное и уверенное развитие страны, благополучие ее будущих поколений. В заключение он пожелал всем крепкого здоровья, успехов, согласия и душевного тепла.

Ранее в своем новогоднем обращении, которое первыми увидели жители Камчатки, Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов спецоперации.