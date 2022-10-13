Боррель: Ядерная атака против Украины вызовет мощный военный, но не ядерный ответ Запада
Если Россия применит ядерное оружие против Украины, то Запад даст мощный военный ответ, заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что «не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика».
«Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют», – цитирует его РИА Новости.
Борелль подчеркнул, что весь мир заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине закончился, и призвал продолжать оказывать поддержку республике, а также искать дипломатические пути урегулирования ситуации. «Пока что такие отсутствуют», – признал он.
С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, инициированную российским лидером. После ее начала многие страны Запада начали вводить масштабные санкции против РФ и оказывать военную помощь киевским властям.