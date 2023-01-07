Медведев отреагировал на избрание Маккарти новым спикером Палаты представителей США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал избрание спикером Палаты представителей Конгресса США республиканца Кевина Маккарти в своем Telegram-канале.

«15 раундов: правящие партии в США выбирали не спикера Палаты представителей, а тащили свиную тушу», — написал экс-президент России.

При этом российский политик сопроводил свою публикацию картинкой. На изображении слон и осел (в цилиндрах цвета американского флага), символы соответственно Республиканской и Демократической партий США, запряжены в повозку, которой управляет животное, судя по украинскому флагу, символизирующее власти в Киеве.

Таким образом, Медведев связал продолжительность процесса выборов главы Палаты представителей не с внутренней политической жизнью Штатов и не с конфликтом среди республиканцев, а с американской помощью Украине. Объяснять, в чем он увидел признаки существования такой связи, бывший глава Правительства РФ не стал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Палата представителей США избрала нового спикера только с 15-й попытки.