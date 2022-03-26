Медведев: Остановившие работу в России компании просят не национализировать их

Приостановившие работу на территории России иностранные компании уговаривают власти страны не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По мнению экс-президента, зарубежные фирмы обязательно вернутся. Вопрос заключается лишь в том, когда это произойдет и какие потери они понесут, убежден политик.

«Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну, пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться», — объяснил свое видение ситуации собеседник агентства.

«Они действительно нам потихонечку говорят, что, ну, вот мы ждем развязки ситуации, надеемся на мирное урегулирование конфликта, связанного с Украиной. Но, с другой стороны, вы нас пока не вычищайте, не забирайте, не вводите внешнее управление, не национализируйте, потому что мы хотим вернуться», — пересказал Медведев собственное понимание позиции иностранных компаний.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.