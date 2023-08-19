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Политика 19 августа 2023 13:27

Медведев опубликовал анекдот о Ленине и независимости Финляндии

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Медведев опубликовал анекдот о Ленине и независимости Финляндии
Фото: © «Татар-информ»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал еще один анекдот о Пекке и Матти. На этот раз он посвящен независимости Финляндии.

Один из персонажей спрашивает о другого, почему финны боятся русских, на что второй отвечает, что Россия — захватчица.

«„Интересно, кто создал независимую Финляндию?“ — „Был такой русский, Матти, которого звали Ленин“, — заключает Пекка» — написал Медведев в соцсетях.

Напомним, что в предыдущий раз Пекка и Матти «обсуждали» причины вступления Финляндии в НАТО.

#Дмитрий Медведев #финляндия
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