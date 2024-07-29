Медведев: Олимпийское движение нужно сломать и создать заново

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Олимпиаду в Париже «позором чистой воды». Он считает, что «олимпийское движение нужно сломать и создать заново», но на этот раз на основе чистых, прозрачных спортивных принципов. Данный пост политика был опубликован на его странице в «ВКонтакте».

«И дело не в том, что нас откуда-то выставили и объявили мировыми злодеями. У меня нет никаких иллюзий – спорт стал большим бизнесом. Похоже, что пришло время всё в этой преступной организации сломать к чёртовой матери и пересобрать организацию заново – на чистых, прозрачных спортивных принципах. По заветам Пьера де Кубертена», — поделился своими мыслями на этот счет Медведев.

Олимпийские игры продлятся в Париже по 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии смогут там выступать, но только в нейтральном статусе и с условием, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Интересно, что на церемонии открытия игр были ряд моментов, которые вызвали недоумение. Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, порадовался тому, что россияне «этого не видели».

К слову, недавно оргкомитет Олимпиады отозвал аккредитацию у четырех журналистов из России.