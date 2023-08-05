Медведев об атаке на российский танкер: Киев понимает только жестокость и силу

Украинские политики понимают лишь жестокость и силу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на атаку ВСУ на российский танкер в южной части Керченского пролива.

«Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др.», — заявил политик в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такие атаки могут привести к экологической катастрофе в Черном море. Их нельзя оставить без ответа, уверен Медведев: «Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке».

Напомним, что морской дрон ВСУ атаковал российский танкер «Сиг». Судно получило пробоину в районе машинного отделения.