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Медведев об атаке на российский танкер: Киев понимает только жестокость и силу
Украинские политики понимают лишь жестокость и силу, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на атаку ВСУ на российский танкер в южной части Керченского пролива.
«Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др.», — заявил политик в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что такие атаки могут привести к экологической катастрофе в Черном море. Их нельзя оставить без ответа, уверен Медведев: «Это будет для них окончательное решение по зерновой сделке».
Напомним, что морской дрон ВСУ атаковал российский танкер «Сиг». Судно получило пробоину в районе машинного отделения.
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