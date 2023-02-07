Медведев назвал «хотелками» разговоры о разделе Украины по корейскому сценарию

Разговоры о разделе Украины по «корейскому сценарию» представляют собой только «хотелки». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По мнению экс-президента России, на Украине рассчитывают, что оставшаяся часть страны будет «под западным управлением и защитой», а потом достигнет «уровня Республики Корея». «И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», — предположил он.

«Правда, <…> раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», — добавил Медведев, обозначив свое понимание различий между двумя историческими ситуациями и в очередной раз напомнив, что РФ представляет собой ядерную державу.

«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — отметил также бывший Президент и бывший Премьер-министр.

Ранее бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович допустил, что боевые действия в стране могут завершиться реализацией «сценария двух Корей». При этом стоит отметить, что политик сейчас не занимает никакой официальной позиции. Кроме того, он никогда не скрывал, что его высказывания обусловлены прагматическими целями и далеко не всегда соответствуют как реальному положению вещей, так и его собственному пониманию ситуации.