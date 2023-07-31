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Медведев назвал выгодным то, что Зеленский запретил переговоры с Россией
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал выгодным то, что украинский Президент Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией на законодательном уровне.
«Как же все-таки полезно, что старший клоун подписал бумажку о запрете переговоров с нашей страной. Все это позволит России довести начатое в ходе СВО до конца», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Он также считает выгодным то, что выдвинутая Зеленским «формула мира» на Украине является нежизнеспособной, а все остальные варианты мирного урегулирования конфликта отвергаются киевским режимом «с пеной у рта».
Напомним, в октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Президентом России Владимиром Путиным. Позднее, в середине ноября, в ходе саммита «Большой двадцатки» он представил 10 условий «формулы мира» на Украине.
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