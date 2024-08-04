Медведев назвал выданных Западу россиян предателями и обслугой врагов

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал результат обмена заключенными между Россией и странами Запада и назвал россиян, которые уехали за границу, предателями и сервильной обслугой врагов.

«Давайте оценим „качественный состав“ обмена <...> Кого взамен отдала наша страна, кто эти люди? Часть из них — иностранцы, которые совершили уголовное преступление, причем некоторые из них были осуждены за шпионаж <...> А вот вторая часть — это граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны», — написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев отметил, что неважно, о ком идет речь, — о так называемой несистемной оппозиции, «которая с пеной у рта рвалась к власти», или «о тех, кто искренне, до дрожи ненавидя свою Родину, словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои общества».

«И то, и другое уже было в нашей стране в начале XX века, и хорошо известно, чем закончилось. Скажем прямо — они предатели», — заявил зампред Совбеза.

Он назвал их «сервильной обслугой наших врагов», из-за чего их и принимают с радостью иностранные лидеры.

«<...> понимая, что они — истинная, что называется, аb origine, надежда на развал России. Ну что ж... Пусть и дальше захлебываются лаем<...>», — сказал Медведев и посоветовал им оглядываться по сторонам.

1 августа Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании всех, кто был освобожден в рамках сделки по обмену заключенными.