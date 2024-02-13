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Медведев назвал «вербальной диареей» критику западных политиков на интервью Путина
Как правило, высшие лица государств не дают комментариев на интервью своих коллег из других стран. Однако интервью Президента России Владимира Путина вызвало шквал откликов — на него отреагировали канцлер ФРГ Олаф Шольц, Премьер Великобритании Риши Сунак, а Президент США Джо Байден сразу же выступил с заявлением, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его мнению, беседа Президента России с американским журналистом Такером Карлсоном стала «точным попаданием лекарства в цель». Дело в том, что Владимир Путин преподал Западу урок российской истории, который открыл глаза на происходящие события многим обычным гражданам Европы и США. Это никак не соответствовало планам европейских и американских политиков.
«Проведён отличный урок русской истории, слушая который многие граждане западных стран впервые отыскали „Украину“ на карте мира, а американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только своё имя, но и кто же был первым президентом США», — написал Медведев.
По его словам, оправившись от удара, нанесенного интервью, западные политики продолжат предъявлять своим избирателям «вербальную диарею», «ибо она и есть их главная повседневная работа».
Напомним, что Шольц раскритиковал интервью Путина, назвав его «смехотворным», а Сунак – «абсурдным».
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