Медведев назвал оператора идиотом в матче четвертьфинала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил оператора, отвечающего за изображения на табло, на турнире Большого шлема Australian Open.

Инцидент случился по ходу четвертьфинального матча с участием второй ракетки мира из России. В один из моментов Медведев обратился к судье матча «Скажите оператору, пусть не будет таким тупым. Как вообще можно быть настолько тупым? Идиот. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы делать такое», — высказался Медведев на корте.

Medvedev complaining about whoever is controlling the big screen:



"Tell the operator, stop being really stupid ... How stupid can he be, huh? Idiot. You need to be really no-brained to do that."



Dumusois: pic.twitter.com/2Vnf2nunok