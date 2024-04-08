Медведев назвал лидеров стран Запада соучастниками теракта в «Крокусе»

Дмитрий Медведев

Фото: © «Татар-информ»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил лидеров стран Запада в том, что они являются соучастниками нападения террористов на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Таким образом он отреагировал на новые данные ФСБ о теракте, подтверждающие, на его взгляд, причастность к нему властей Украины.

«Ну-ну, уважаемые лидеры США и европейских стран! Вам мало заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе? Теракт был заказан ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ — прим. Т-и), не так ли?» — написал экс-президент России в социальной сети X (прежде Twitter).

«Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, [Президент США Джо] Байден, [Президент Франции Эмманюэль] Макрон, [Премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем», — с традиционной экспрессией добавил Медведев.

Ранее «Первый канал» и «Россия 1» опубликовали кадры допроса Федеральной службой безопасности обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». На видео они рассказали, что получали указания от некоего человека по имени Сайфулло и что им обещали после ухода на Украину по 1 млн рублей.

До этого Медведев уже отзывался о Макроне и о других лидерах стран Запада как о «пособниках» и «международных спонсорах» террористов, напавших на «Крокус».

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) — международная исламистская суннитская группировка. Признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, деятельность которой запрещена.