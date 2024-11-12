Медведев назвал европейских лидеров «ничтожествами с завышенной самооценкой»

Заявления политиков из стран Западной Европы о направлении дополнительной помощи Украине – это «осеннее обострение». Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У европейских лидеров после победы (на выборах кандидата-республиканца Дональда) Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, во главе европейских государств сегодня стоят «ничтожества с завышенной самооценкой».

В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. Республиканец получил голоса более 300 выборщиков, в то время как для победы достаточно 270. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался о необходимости урегулирования конфликта на Украине.

Накануне американские СМИ писали о намерении избранного главы государства начать переговорный процесс между Москвой и Киевом сразу после инаугурации.