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Медведев назвал европейских лидеров «ничтожествами с завышенной самооценкой»
Заявления политиков из стран Западной Европы о направлении дополнительной помощи Украине – это «осеннее обострение». Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«У европейских лидеров после победы (на выборах кандидата-республиканца Дональда) Трампа началось осеннее обострение. Цель – загнать конфликт с Россией в необратимую фазу. То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – пишет Медведев в своем Telegram-канале.
По его мнению, во главе европейских государств сегодня стоят «ничтожества с завышенной самооценкой».
В США 5 ноября прошли президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. Республиканец получил голоса более 300 выборщиков, в то время как для победы достаточно 270. В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно высказывался о необходимости урегулирования конфликта на Украине.
Накануне американские СМИ писали о намерении избранного главы государства начать переговорный процесс между Москвой и Киевом сразу после инаугурации.
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