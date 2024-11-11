AP: Трамп после инаугурации намерен организовать переговоры между РФ и Украиной

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после вступления в должность планирует организовать переговорный процесс между РФ и Украиной, пишет Associated Press.

«Это (планы президента на первые дни работы – прим. Т-и) включает в себя в первый день посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этому конфликту», – приводит СМИ слова пресс-секретаря Трампа Каролин Ливитт.

Во вторник, 5 ноября, в США состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Трамп. В ходе предвыборной гонки кандидат-республиканец неоднократно заявлял о намерениях начать переговоры с Россией. Инаугурация избранного главы государства пройдет в январе следующего года.