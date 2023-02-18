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Политика 18 февраля 2023 17:37

Медведев: НАТО меньше боится начала Третьей мировой, чем победы России

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НАТО видит гораздо меньше риска при начале потенциальной Третьей мировой войны, чем при победе России на Украине. Это показывает страх альянса перед Москвой. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Столтенберг, оценивая риски эскалации на Украине из-за поставок оружия Киеву, заявил, что «риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше». Поэтому НАТО необходимо продолжать поддерживать Киев.

«Перевожу на понятный русский: риск начала Третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — заявил на это Медведев.

#Дмитрий Медведев #НАТО
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