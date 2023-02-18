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Медведев: НАТО меньше боится начала Третьей мировой, чем победы России
НАТО видит гораздо меньше риска при начале потенциальной Третьей мировой войны, чем при победе России на Украине. Это показывает страх альянса перед Москвой. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Столтенберг, оценивая риски эскалации на Украине из-за поставок оружия Киеву, заявил, что «риск победы [президента РФ Владимира] Путина гораздо выше». Поэтому НАТО необходимо продолжать поддерживать Киев.
«Перевожу на понятный русский: риск начала Третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — заявил на это Медведев.
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