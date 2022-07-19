Медведев: Мир на Украине наступит на российских условиях

Россия добьется всех задач, поставленных для спецоперации на Украине, и мир наступит на условиях Москвы, а не Европы и США. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — заявил он.

Медведев подчеркнул, что успешному ходу спецоперации не помешают поставки американского оружия. По его словам, «подарки США» постепенно расползаются по рукам преступников, делая Штаты «спонсором международного терроризма». В дальнейшем ответственным странам необходимо провести расследование этой ситуации.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики.