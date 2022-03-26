Медведев исключил возможность повторения в России дефолта 1998 года

Повторения дефолта 1998 года в России сейчас невозможно, так как страна намного более защищена. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — сказал бывший глава Правительства.

Кроме того, экс-президент увидел отличия нынешней ситуации от кризиса 2008 года и кризиса 2014 года (вызванного падением цен на нефть и введением санкций против РФ).

«Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. <…> сейчас всё, что происходит, — это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил», — сказал бывший Премьер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.