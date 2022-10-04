Медведев и Рогозин отреагировали на слова Маска об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший Президент и Премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также экс-руководитель госкорпорации «Роскосмос» (а до того — вице-премьер) Дмитрий Рогозин прокомментировали предложения американского миллиардера Илона Маска по урегулированию российско-украинского конфликта.

Рогозин попытался угадать мотивы, побудившие самого богатого человека мира представить собственный мирный план. Он увидел в этом жесте влияние российской космонавтки Анны Кикиной, которая должна отправиться на разработанном принадлежащей Маску корпорацией SpaceX корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию 5 октября.

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал Рогозин в своем Telegram-канале и выложил фотографию космонавтки.

В свою очередь зампред Совбеза отреагировал на призыв миллиардера почти издевательски, назвав его «Юстасом» по оперативного псевдониму придуманного писателем Юлианом Семеновым советского разведчика Штирлица, ставшего главным героем культового сериала 1970-х годов «Семнадцать мгновений весны».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state” („Украина — это искусственное государство” — прим. Т-и)», — предположил в Telegram-канале Медведев.

Ранее Илон Маск предложил оставить Крым в составе России, а в занятых российскими войсками регионах провести повторные референдумы под контролем ООН. Возможное соглашение также должно предусматривать нейтралитет Украины, уверен он.