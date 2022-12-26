Путин создал должность своего зама в Военно-промышленной комиссии РФ – ее займет Медведев

Президент России Владимир Путин создал новую должность – своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии РФ. Займет эту должность зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говорится в указе Президента России.

«Комиссия формируется в составе председателя комиссии, первого заместителя председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов», – говорится в указе.

Отмечается, что первый заместитель председателя комиссии вправе создавать советы и рабочие группы по напарвлениям деятельности для рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции и подгтовки предложений по их решению. Также первый зам будет утверждать положения о советах и рабочих группах и их составы.

Также, согласно указу, в комиссию вошел глава МЧС Александр Куренков – взамен исключаемого Игоря Артемьева (ранее возглавлял ФАС).