Медведев: Европа решила «порвать экономику РФ в клочья», но зиму никто не отменял

Политика европейских стран направлена на уничтожение российской экономики, но в конечном итоге страдают сами европейцы, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Россию решили наказать за «желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы», считает Медведев. «Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на все, что горит», – написал он в своем телеграм-канале, добавив, что на этом фоне подорвано энергоснабжение не только домов европейцев, но и промышленность, сельское хозяйство.

«Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны. < …> Скоро придут холода», – добавил Медведев.

Напомним, на фоне резкого сокращения поставок газа по «Северному потоку» Еврокомисия предложила странам ЕС сократить потребление голубого топлива на 15%. В Венгрии уже заявили, что это требование «неосуществимо». Тем временем зарубежные СМИ пишут о панике, охватившей Европу на фоне объявления «Газпромом» о снижении поставок газа. По «Северному потоку» сегодня прокачивается только 20% от полной мощности газопровода – это связано с ремонтом оборудования и тем, что в Россию так и не доставили турбину, которая находилась на ремонте у компании Siemens.