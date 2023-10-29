Медведев двумя фото сравнил митинги в поддержку Палестины и Украины

Фото: © «Татар-информ»

Зампред Совебеза России Дмитрий Медведев предложил наглядно оценить поддержку Палестины и Украины в мире. Фотографии с примерами он опубликовал в своем телеграм-канале.

На первом фото изображен настоящий алый океан из турецких и палестинских флагов – в прошедшем накануне митинге в Турции приняли участие несколько десятков тысяч человек. Подобные мероприятия проходят во многих странах мира и неизменно собирают большое число участников.

На втором фото – несколько десятков человек, вышедших на улицу, чтобы поддержать Украину – «страну 404», как ее назвал Медведев.

«Почувствуйте разницу», – подписал он фото.

Напомним, что еще в 2019 году ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрекал, что к 2024 году интерес к противостоянию на Украине полностью угаснет из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,4 тыс. человек (в том числе и россияне). Кроме того, 233 человека, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только четверых.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа. По данным Министерства здравоохранения сектора, подконтрольного ХАМАС, в результате атак погибли свыше 7,7 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.