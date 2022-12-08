Медведев допустил возвращение смертной казни при введении военного положения

Возвращение смертной казни в России вполне реально, причем для этого не потребуется менять Конституцию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, однако, что для принятия такого решения нужны весомые основания.

Медведев отметил, что сам никогда не призывал вернуть смертную казнь. «Это возможно, только если к тому есть максимально весомые основания. Например, если общественная опасность тягчайших преступлений в стране зашкаливает – убийств, прежде всего, – или в военное время, как это и раньше бывало», – сказал он корреспонденту РИА Новости.

Изменение Конституции при таком шаге «абсолютно излишне» – достаточно изменения самих правовых позиций Конституционного суда по вопросу о смертной казни, добавил он. «А в таких условиях они не могут не измениться. И это отлично понимают все разумные люди, в том числе и те, кто специально поставлен охранять права и свободы человека», – добавил Медведев.

Напомним, накануне Президент Владимир Путин заявил, что его позиция против возврата смертной казни не поменялась – ранее он неоднократно высказывался против возвращения такого наказания.