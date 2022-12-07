Президент РФ заявил, что его позиция против возврата смертной казни не поменялась

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что его позиция против возвращения смертной казни осталась прежней.

«Что касается смертной казни, совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, что для этого придется поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась», – отметил российский лидер.

Напомним, на Всероссийском съезде судей, в котором принял участие и Владимир Путин, глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил, что выход страны из Совета Европы не является поводом для возвращения столь сурового наказания.