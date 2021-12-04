Медведев: Депутатам и волонтерам важно объяснить россиянам необходимость вакцинации

Волонтерам и депутатам важно объяснить россиянам важность вакцинации от коронавируса Covid-19. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на юбилейном XX партийном съезде, сообщается на официальном сайте «ЕР».

«На наших депутатов, на волонтерский актив ложится и дополнительная задача — донести до максимально большого количества людей информацию о важности вакцинации [от коронавируса]. Это исключительно важная задача сегодня», — отметил Медведев.

Он напомнил, что пандемия длится уже два года и это вызвало резкое ухудшение качества жизни практически во всех странах, рост инфляции и огромную нагрузку на систему здравоохранения.

По словам председателя партии, борьба с коронавирусом предстоит долгая, так как пандемия пока не отступает. Соответственно, «Единая Россия» намерена продолжить оказывать гражданам все необходимую помощь.

«К сожалению, коронавирус не отступает. Борьба с ним предстоит долгая. Будем вести работу постоянно. Пока в ней есть потребность. Пока можем оказывать людям реальную помощь. Направления [работы] понятные: автоволонтерство, работа в „красных зонах“. Это доставка продуктовых наборов, лекарств», — сказал Медведев.

Он отдельно обратил внимание на труд волонтеров, добавив, что среди них были депутаты как муниципальных советов, так и Государственной Думы.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительное финансирование на борьбу с новым омикрон-штаммом коронавируса.