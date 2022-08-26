Власти пересмотрят условия въезда и пребывания иностранцев в России

В России готовят новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев на территории РФ, заявил секретарь Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что для решения некоторых вопросов в этом направлении нужен комплексный подход.

«Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — сказал он на заседании по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 24-25 сентября в Казани участники форума «Сообщество» обсудят вопросы миграции иностранных специалистов.