Роль НКО в адаптации и интеграции мигрантов обсудят на форуме «Содружество» в Казани

В 2022 году в России был побит рекорд по миграции иностранных специалистов. Как гармонично интегрировать эти разнородные по культурным, этническим и социальным параметрам группы в жизнь страны, обсудят в Казани участники форума «Содружество». Мероприятие организовано Общественной палатой России и состоится 24–25 сентября.

Прежде всего, экспертов интересует, какую роль в интеграции мигрантов могут сыграть некоммерческие организации.

«Прежде всего, эксперты секции поднимут проблемы интеграции. В этом году побиты все допандемийные рекорды: даже по сравнению с 2017 годом, когда темпы прироста числа мигрантов из-за рубежа были максимальными. Можно сказать, что Россию накрыла миграционная волна. Важно, чтобы она не превратилась в цунами», — поделилась заместитель председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Маргарита Лянге.

Она отметила, что миграционный поток — это показатель и стимулятор интенсивного развития страны, который также поможет в решении демографических и экономических проблем России. Для интеграции прибывших в страну, полагает эксперт, необходимо разработать федеральную и региональную программы, которые бы при этом учитывали потенциал общественных и некоммерческих организаций.

По ее мнению, стоит обратить внимание и на региональные практики интеграции, в том числе сложившиеся на территории Приволжского федерального округа.

«Мы и в прежние периоды не совсем понимали, что с этим нужно делать, потому что мы все еще ждем изменений в миграционном законодательстве, принятия закона о миграции и т.д. Но законопроекты все еще в процессе разработки, а в обществе уже зреют разные, в том числе негативные настроения, связанные с миграцией», — заметила Лянге.

Так, бизнес, вызывая новые волны миграции, руководствуется собственными интересами, не всегда соответствующими общественному мнению. Поэтому важно понять, «достаточно честно и откровенно сказать, что и на каких условиях устроит общество», заявила специалист Общественной палаты РФ.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. В этом году он уже прошел в Новосибирске и Липецке, а также будет организован в Петрозаводске. Итоговый форум «Сообщество» пройдет в Москве в начале ноября.

К участию приглашены представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе и желающие принять участие в активном изменении страны.