Мишустин поручил медучреждениям обеспечить необходимые условия для борьбы с «омикроном»

На фоне распространения нового омикрон-штамма коронавируса Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение обеспечить необходимый резерв коек в больницах, организовать бесперебойную работу колл-центров и тестирование населения на наличие Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Минздраву поручено до 14 января оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек.

Кроме того, лечебные учреждения должны разработать памятку для сотрудников колл-центров по работе с обращениями людей, у которых подтвержден коронавирус и которые проходят лечение дома.

Регионам совместно с министерством рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования на Covid-19.

Кроме того, Минцифры до конца рабочей недели следует обеспечить готовность службы 112 к возможному увеличению количества обращений от граждан.

Накануне, 12 января, Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отметил, что в случае необходимости в республике за неделю увеличит число коек для пациентов с коронавирусом в больницах в два или три раза.