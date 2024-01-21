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Медслужбы Татарстана переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
Медицинские службы Татарстана, в том числе, скорая медицинская помощь и медицина катастроф, переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Медицина Татарстана».
«Все службы работают штатно, количество вызовов и обращений на данный момент не изменилось. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы», – указано в публикации.
Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, на въездах во дворы, у подъездов и в других неположенных местах. Это затрудняет проезд автомобилей скорой медицинской помощи к тем, кто в ней так нуждается. В свою очередь ГИБДД Татарстана предупредила водителей: мешающие уборке снега авто будут эвакуированы.
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