Медслужбы Татарстана переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

Медицинские службы Татарстана, в том числе, скорая медицинская помощь и медицина катастроф, переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Медицина Татарстана».

«Все службы работают штатно, количество вызовов и обращений на данный момент не изменилось. При необходимости будут привлечены дополнительные ресурсы», – указано в публикации.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, на въездах во дворы, у подъездов и в других неположенных местах. Это затрудняет проезд автомобилей скорой медицинской помощи к тем, кто в ней так нуждается. В свою очередь ГИБДД Татарстана предупредила водителей: мешающие уборке снега авто будут эвакуированы.