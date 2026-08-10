Медпомощь после атаки БПЛА в РТ координирует лично глава Минздрава Абашев

По поручению Раиса Республики Татарстан на месте происшествия в Нижнекамске развернута комплексная система оказания помощи. Координацию медицинской службы осуществляет министр здравоохранения РТ Альмир Абашев, сообщает пресс-служба Горздрава Челнов.

Как стало известно «Татар-информу», министр лично выехал на место происшествия.

«Задействованы как местные специалисты, так и оперативно прибывшие усиленные медицинские бригады из Казани и Набережных Челнов. Двое пациентов направлены на госпитализацию в БСМП имени академика Акчурина», – рассказали в Горздраве Челнов.

После атаки БПЛА на Нижнекамск за медицинской помощью обратились 75 человек, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. В настоящий момент в результате атаки БПЛА погибли 13 человек, включая одного ребенка. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Татарстане объявлен траур.