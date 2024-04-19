Медпомощь на KazanForum-2024 будут оказывать 4 медпункта и 5 бригад скорой помощи

На площадках юбилейного ХV Международного экономического форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» будут работать четыре медицинских пункта. В соответствии со стандартами халяль в двух из них будут принимать женщин, а в двух других – мужчин.

Также в медобеспечении на площадках деловой программы и в местах проживания будут участвовать пять бригад скорой помощи, а в случае необходимости – терапевты.

Стационарная медпомощь будет оказываться в ведущих клиниках Татарстана: РКБ, ДРКБ, Республиканской клинической инфекционной больнице, МКДЦ, Республиканской клинической офтальмологической больнице и Республиканской стоматполиклинике. Палаты здесь также будут разделены по полу, при необходимости в медучреждениях будет предоставлено халяльное питание. В каждой клинике имеются молельные комнаты, отметили организаторы.

К медобеспечению форума также привлекут волонтеров-медиков со знанием иностранных языков, а униформа медработников будет соответствовать стандартам халяль.

«За каждым объектом определен свой ответственный руководитель и закреплена медицинская организация, – отметил министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. – Наши специалисты участвовали в медицинском обеспечении Игр Будущего, Чемпионатов мира по футболу, водным видам спорта, Универсиады и других крупных международных событий».

KazanForum 2024 пройдет с 14 по 19 мая в МВЦ «Казань Экспо». Регистрация для участия открыта на официальном сайте мероприятия.

В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому событие получило не только новое имя – KazanForum, но и федеральный статус. Также было принято решение проводить мероприятие ежегодно и именно в столице Татарстана.