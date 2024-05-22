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Политика 22 мая 2024 20:54

Мединский заменил Толстого в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству

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Мединский заменил Толстого в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству
Владимир Мединский
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин включил своего помощника Владимира Мединского в Совет по культуре и искусству. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Внести в состав <…> Мединского В. Р. – помощника Президента РФ (секретарь Совета) и исключив из него Толстого В. И.», – сказано в документе.

Владимир Толстой

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ранее пост секретаря занимал Владимир Толстой, которого накануне Президент освободил от должности своего советника. Толстой отвечал за вопросы культуры и искусства с мая 2012 года.

Напомним, 14 мая глава государства подписал указы о назначениях в своей администрации, в том числе утвердил помощников и советников главы государства.

#Владимир Путин
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