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Мединский заменил Толстого в Совете при Президенте РФ по культуре и искусству
Президент России Владимир Путин включил своего помощника Владимира Мединского в Совет по культуре и искусству. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Внести в состав <…> Мединского В. Р. – помощника Президента РФ (секретарь Совета) и исключив из него Толстого В. И.», – сказано в документе.
Ранее пост секретаря занимал Владимир Толстой, которого накануне Президент освободил от должности своего советника. Толстой отвечал за вопросы культуры и искусства с мая 2012 года.
Напомним, 14 мая глава государства подписал указы о назначениях в своей администрации, в том числе утвердил помощников и советников главы государства.
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