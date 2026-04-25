Мединский в Казани дал первую лекцию для клуба любителей русской истории

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ» ​

Помощник Президента России Владимир Мединский прочитал первую лекцию для клуба любителей русской истории. Событие прошло этим вечером в здании театра им. Г. Камала.

«Клубы любителей русской истории сейчас, по-моему, есть в 19 городах. Это такие неформальные сообщества. Их объединяет то, что люди любят нашу историю, смотрят наши передачи, переписываются друг с другом. Эти клубы начинают жить своей внутренней жизнью: организовывать экскурсии по своим городам, принимать гостей, ходить вместе в музеи, на выставки, делать какие-то платные мероприятия, показы», – рассказал Мединский в начале лекции.

Лекция благотворительная, средства с проданных билетов пойдут на развитие клуба любителей русской истории в Казани. Стоимость билетов на мероприятие начиналась от 2 тыс. рублей. «Пусть они пойдут на благое дело», – пожелал помощник Президента РФ.

Как рассказал «Татар-информу» руководитель местного клуба, краевед и заведующий домом-музеем Ленина в Казани Марк Шишкин, клуб в столице РТ появился в июле прошлого года.

Владимир Мединский – помощник Президента России Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России. Один из авторов единого учебника истории для российских школьников. Доктор исторических наук, выпускает цикл лекций «Рассказы из русской истории» на телеканале «Россия-Культура».