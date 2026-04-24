Мединский в Казани: «Случайные люди нам не нужны» – о новых правилах для историков и писателей

Помощник Президента РФ Владимир Мединский сегодня прилетел в Казань, чтобы встретиться с активами двух региональных отделений – Российского военно-исторического общества и Союза писателей России. Почему он выступил за переаттестацию их членов, стоит ли ее бояться и какие планы на премию «Слово» и дачи в Переделкино – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Ксения Богданова, пресс-служба ректора КФУ

Этим утром помощник Президента России Владимир Мединский встретился в Казанском федеральном университете с активом регионального отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане. Его возглавляет руководитель администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. Мединский занимает должность председателя Российского военно-исторического общества с 2013 года.

Он отметил, что в региональном отделении в Татарстане состоит 500 человек, и рекомендовал провести переаттестацию актива. По его мнению, в составе организации не должно быть тех, кто не участвует в работе и не платит взносы.

«Мы совершенно не заинтересованы в искусственном наращивании численности. Важно, чтобы каждый был связан с организацией по меньшей мере эмоционально, идейно», – сказал Мединский.

Во-вторых, он рекомендовал продумать совместные проекты с Татарстанским отделением Союза писателей России.

В 2023 году в России вышла линейка школьных учебников по истории, один из авторов которых – Владимир Мединский. Сегодня на встрече в КФУ он также высказался по этой теме.

«Сейчас готовится к изданию новая редакция учебника истории региона в рамках общего курса истории. Мы просим, чтобы актив общества принимал активное участие, чтобы не было тех важных моментов, касающихся героев, уроженцев Татарстана, которые в этом учебнике не упоминаются», – подчеркнул Мединский.

Учебники – слишком серьезная вещь, чтобы ею занимались исключительно узкие профессионалы. Ведь речь идет о воспитании подрастающего поколения, заметил он. Мединский считает, что к этой важной работе должны подключаться не только узкие специалисты, но и люди, которые любят и интересуются историей своей страны.

На встрече Владимир Мединский вручил ректору КФУ Ленару Сафину членский билет Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Республике Татарстан.

«Эта миссия не только почетна, но и приятна. <…> Университет – не только место, где учится молодежь. Мы должны воспитывать, стараться донести до всех наших молодых людей, в том числе и за границей, нашу правду», – отметил Мединский.

Мединский побывал в Национальной библиотеке Татарстана, где встретился с Союзом писателей РТ Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мединский побывал в Национальной библиотеке Татарстана, где встретился с Союзом писателей РТ. В октябре прошлого года он объединился с Союзом писателей России, который и возглавляет Мединский.

«Я жду многообещающего будущего в связи с приходом Владимира Мединского в Союз писателей России. Я надеюсь на возвращение возможностей того времени, когда государство заботилось о литераторах», – говорил осенью 2025 года зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Председатель Союза писателей Татарстана, депутат Госсовета РТ Ркаил Зайдуллин тогда же отмечал, что глава государства Владимир Путин поддержал консолидацию писательских организаций под эгидой Союза писателей России. Союз писателей Татарстана оставался единственным союзом в стране, не входящим в Союз писателей России.

В октябре прошлого года Союз писателей РТ объединился с Союзом писателей России, который и возглавляет Мединский Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как и на встрече с активом отделения Российского военно-исторического общества в Татарстане, Мединский анонсировал переаттестацию в Союзе писателей России, которая коснется и регионального отделения.

По его данным, в Союзе писателей России почти 8 тыс. членов. Еще добавились более 300 человек от татарстанского отделения, работает отделение на 200 человек в Санкт-Петербурге, существует Союз писателей Москвы на 2,5 тыс. человек. Есть еще Союз российских писателей «с непонятным членством», отметил Мединский.

«Вопрос: все ли они писатели? Что они пишут? Кто их читает?» – задал он риторический вопрос к собравшимся.

По его словам, критерии прежде были такими, что можно было являться членом Союза писателей России, не продав ни одной книги. Такого, по мнению Мединского, быть не должно.

Пару недель назад на секретариате после долгого обсуждения с регионами были утверждены новые требования к членству.

«Будем проводить – не спеша, постепенно, без эксцессов – медленную переаттестацию, совмещая ее с консолидацией Союза», – анонсировал Мединский.

Если идет переаттестация действующих членов, то требования лояльные, а для новых членов, которые вступают из других союзов, требования «пожестче». Учитываться будет не сколько книг написано, а сколько продано.

«Лучше меньше, да лучше», – процитировал Мединский слова Владимира Ленина.

«[Нужно] чтобы членами Союза писателей России, самой авторитетной в СССР творческой организации, были те, кто реально пользуется авторитетом. Случайные люди нам не нужны», – заявил он.

Мединский анонсировал переаттестацию в Союзе писателей России, которая коснется и регионального отделения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мединский пообещал, что премия «Слово» станет такой, что «Большая книга» будет отдыхать

Владимир Мединский упомянул о российской национальной литературной премии «Слово». Ее учредили в 2024 году Союз писателей России и Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Мы обязательно ее раскрутим. Это будет самая большая премия в стране. «Большая книга» (национальная литературная премия, – прим. Т-и) будет отдыхать. Она уже отдыхает, потому что мы платим большие призовые победителям: первые места – по 3 млн рублей, вторые и третьи – по 1 млн рублей и 500 тыс. рублей», – сказал Мединский.

Членам Союза писателей РТ Мединский предложил податься на премию «Слово» или подать заявку на участие в качестве экспертов, поскольку им тоже платят гонорары.

Также Мединский пообещал, что в этом году на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве откроется шатер Союза писателей России. Добавим, что фестиваль каждый год с 2015-го проходит в июне в Москве на Красной площади. Событие приурочено ко Дню русского языка и дню рождения поэта Александра Пушкина.

По мнению Мединского, стоит пересмотреть бюджетное финансирование на публикацию книг российских писателей Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

«Я свои книжки никому не дарю! Издавал за свой счет»

По мнению председателя Союза писателей России, стоит пересмотреть бюджетное финансирование на публикацию книг российских писателей. Он рассказал о ситуации, когда автор похвастался, что за год за бюджетные деньги издал сотню книг, но лишь часть дошла до библиотек, а остальные мертвым грузом лежали у писателя дома. Продать их было невозможно из-за источника финансирования.

«Смысл какой? Поддержку получил тот, кто добежал, что называется. Оценить этих писателей мы не можем, потому что оценку ставит читатель. А читатель выключен из этого процесса», – пояснил он.

По его мнению, следует не оплачивать весь тираж из регионального бюджета, а давать дотацию на издание части тиража. Например, 300 экземпляров для библиотек, а остальное должно идти в продажу.

«Тогда мы увидим, кто реально продается. Кто востребован, а кто не востребован», – полагает Мединский.

В этом случае не придется держать дома полкомнаты, забитой своими книжками, добавил он.

«Я никому [свои книги] не дарю. Я ни одной копейки не получал от бюджета ни в каком виде на поддержку. Я говорю: хочешь книжку? Вон магазин. Я тебе подпишу. Если я начну издавать за свой счет и раздаривать, значит, я никому не нужен, получается», – сообщил Мединский.

К слову, он является автором серии книг «Мифы о России»: «О русском пьянстве, лени и жестокости», «О русской демократии, грязи и «тюрьме народов», «О русском воровстве, душе и долготерпении», сборника «Скелеты из шкафа русской истории».

Мединский также написал серию «Рассказы из русской истории». Это произведения о ключевых фигурах отечественной истории, императорах и императрицах, их приближенных, фаворитах, полководцах и мыслителях. Книги написаны на основе цикла авторских передач на телеканале «Россия – Культура».

«С дачами в Переделкино вообще ужас-ужас!»

Мединский рассказал, что историческое здание Союза писателей РСФСР на Комсомольском проспекте, 13 в Москве удалось возвратить Союзу в полном объеме.

«Мы за год уже сделали большое дело – главное здание полностью отремонтировали. Оно сейчас идеальное. Приходите на Комсомольский проспект, 13 в Москве. Это ваш дом. Там кафе. Скоро сделаем рестораны для писателей дешевые. Все там будет хорошо. Два книжных магазина сделаем. Постепенно двигаемся, ничего же не было!» – пояснил председатель Союза.

Он также рассказал о поселке писателей Переделкино, который получил вторую жизнь за счет инвестора и был возвращен Союзу писателей России.

«С дачами в Переделкино вообще ужас-ужас! Надо разбираться, там во всех дачах живут, но некоторые люди имеют мало отношения к писательству. Кто там? Внучатые племянники в лучшем случае. Поди их высели. Когда-то захватили с распадом СССР, а потом еще перепродали по многу раз», – эмоционально рассказал Мединский.

Он отметил, что в поселке есть как многоквартирные дома, которые «непонятно кем захвачены», и несколько десятков деревянных дач, которые в советские времена распределял Союз писателей.

«Примерно половину [дач] приватизировали за это время, а половину не успели. То, что не успели, мы сейчас юридически оформляем. У нас рук нет, людей нет. У этих дач нет ни кадастровых номеров, ни свидетельства о собственности», – заявил Мединский.