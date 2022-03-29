Мединский: РФ заявила протест из-за видео с издевательствами над пленными на Украине

Глава российской делегации, помощник Президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Россия заявила протест в отношении видео, на которых запечатлено жестокое обращение украинских националистов с российскими военными, попавшими в плен.

«Мы заявили протест в отношении появившихся видеозаписей с издевательствами над пленными российскими военнослужащими», — рассказал он.

По словам Мединского, украинская сторона приняла протест.

«Они пообещали принять самые жесткие меры, если первыми их поймают — тех, кто допускал военные преступления. Если поймают наши, то сами понимаете.... Нас услышали», — приводит слова Мединского RT.

Также глава российской делегации выразил надежду, что через несколько часов будет сделано заявление по итогам переговоров с Украиной.

Ранее Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими.