Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными

СК займется делом о жестоком обращении украинских националистов с российскими военными, попавшими в плен. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими», — сказано в сообщении.

Следователям нужно будет собрать доказательства и выявить всех лиц, причастных к этому преступлению.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых националисты крайне жестоко обращаются с российскими военнопленными. На видео запечатлено, как военным, взятым в плен, прострелили ноги и не оказали медпомощь. Согласно некоторым сведениям, это могло случиться на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Также Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье. Согласно информации, появившейся сегодня в Сети, украинские боевики расстреляли мирных жителей, которые пытались покинуть город, 17 марта. Двое граждан были убиты, трое получили огнестрельные ранения.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.