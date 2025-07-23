Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах в Стамбуле

Владимир Мединский

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Возглавляющий российскую делегацию помощник Президента РФ Владимир Мединский рассказал журналистам о предложениях украинской стороне, сделанных в ходе третьего раунда переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, Россия предложила создать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украина готова рассмотреть предложение о рабочих группах.

Кроме того, российская делегация высказала идею обменять еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны.

Со стороны Москвы также прозвучал призыв рассмотреть вопрос объявления коротких, на 24 и 48 часов, частных перемирий, чтобы стороны имели возможность забрать раненых и убитых с поля боя. Наряду с этим РФ готова передать еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих.

«Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых», – констатировал помощник главы российского государства.

Помимо этого, Мединский заявил, что не все жители Курской области, перемещенные на территорию Украины, возвращены на родину (их насчитывается примерно 30 человек). Таким образом, один пункт из достигнутых ранее договоренностей не был выполнен до конца. По его словам, РФ готова поменять этих курян на пленных украинских военных и представителей других категорий лиц, удерживаемых российской стороной.

Помощник Президента РФ добавил, что Россия завершила работу над списком украинских детей, который был передан в ходе прошлого раунда переговоров. Согласно его утверждению, большое количество детей из этого перечня никогда не находились на российской территории.

По оценке Мединского, изложенные в меморандумах позиции, которые обсуждались на переговорах, очень далеки друг от друга. Для организации встречи Президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского следует проработать условия соглашения и понять, что там обсуждать, так как эта беседа должна «поставить точку», добавил он.

При этом все достигнутые в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной договоренности выполнены. В связи с этим руководитель российской делегации уточнил, что прямо в момент пресс-конференции завершается обмен пленными по 250 человек с каждой стороны.

В Москве надеютсяя, что четвертый раунд переговоров с Киевом состоится, акцентировал помощник Президента РФ.