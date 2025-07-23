Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

В Стамбуле подошел к концу третий раунд переговоров России и Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации источника федерального агентства, консультации велись на русском языке. Продолжения третьего раунда переговоров не будет, подчеркнул он.

Разговор велся в закрытом режиме. После вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана местные телеканалы прекратили трансляцию из зала.

Стороны сидели за столом в форме буквы «П». Переговорщики от РФ разместились справа, от Украины – слева, а представители Турции – посередине во главе стола.

Переговорам в полном составе предшествовала беседа руководителей делегаций: помощника Президента РФ Владимира Мединского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова.

По информации ТАСС, встреча глав делегаций проходила тет-а-тет. Однако в определенный момент к ним присоединился руководитель МИД Турции Фидан, отмечает РИА Новости.

Первые два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной также проходили в Стамбуле: 16 мая и 2 июня.