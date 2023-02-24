©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мединский прокомментировал заявление Швейцарии о ведущихся переговорах по Украине
Российские представители в данный момент не участвуют ни в каких переговорах по украинскому конфликту, заявил помощник Президента РФ Владимир Мединский. Так он прокомментировал заявление швейцарского МИДа о том, что якобы в Женеве проводятся секретные переговоры.
«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», – сказал Мединский РИА Новости.
Напомним, Мединский входил в российскую делегацию во время проведения нескольких раундов российско-украинских переговоров. Он участвовал как в очных, так и в заочных обсуждениях путей урегулирования конфликта с украинской стороной.
О том что в Женеве в обстановке «максимальной осмотрительности» и «не на самом высоком уровне» ведутся переговоры по Украине накануне заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»