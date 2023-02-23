Глава МИД Швейцарии заявил о ведущихся в Женеве переговорах по Украине

В швейцарской Женеве проходят переговоры по ситуации на Украине — в обстановке «максимальной осмотрительности» и «не на самом высоком уровне». Об этом рассказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps, не приведя иных подробностей.

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос в том, чтобы знать, как это воспримут обе стороны — как Россия, так и Украина. Международная Женева в обстановке максимальной осмотрительности принимает переговоры, хотя в настоящий момент они проходят не на самом высоком уровне», — заметил дипломат, отвечая на вопрос, намерена ли Швейцария предложить свои услуги для урегулирования кризиса.

При этом Кассис напомнил, что Украина ранее обращалась к Швейцарии с просьбой представлять ее интересы в России, но власти РФ ответили отрицательно. «Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время использует ее как нейтральную страну», — добавил глава швейцарского МИД.

Вместе с тем Кассис, в прошлом году занимавший пост Президента Швейцарской Конфедерации, выразил уверенность в том, что в будущем удастся прийти к «построению мира», «даже если сейчас это не просматривается в краткосрочной перспективе».