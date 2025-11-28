news_header_top
Общество 28 ноября 2025 13:40

Медики-выпускники будут сами выбирать учреждение для работы с наставником

Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для прохождения программы наставничества. Об этом накануне в Казанском государственном медицинском университете (КГМУ) студентам и ординаторам медицинских вузов рассказал председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ Сергей Леонов.

«Молодому врачу будет предоставлен наставник, который будет растить из него хорошего специалиста, вводить его в практическую деятельность конкретного учреждения. Наставничество можно будет проходить в разных клиниках: полгода в одной, полгода в другой, например», – отметил депутат.

Напомним, поправки к закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и закону «Об образовании в РФ» вступают в силу с 1 марта 2026 года. Они предусматривают работу под руководством наставника: врач-новичок будет трудиться при поддержке своего опытного коллеги и получать зарплату.

Выпускники обязаны будут работать в клиниках, оказывающих помощь по программе государственных гарантий. Срок такой отработки будет зависеть от специальности и не превысит трех лет.

Подробный репортаж о том, как будет работать поправка к закону, предусматривающая работу молодого медика с наставником, читайте по ссылке.

