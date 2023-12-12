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Медики скорой за неделю помогли 59 казанцам с переохлаждением и обморожением
С прошлого понедельника к медикам скорой медицинской помощи обратились 59 казанцев, которые замерзли на морозе. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«С 4 по 11 декабря медики станции скорой медицинской помощи Казани помогли 34 людям с переохлаждением и 25 – с отморожениями», – поделились данными в горздраве.
Фельдшеры оказали пострадавшим всю необходимую помощь, кого необходимо – доставили в больницу для дальнейшего лечения.
В связи с аномальными холодами станция скорой продолжает работать в усиленном режиме.
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