Медики рассказали о состоянии ребенка, которого накануне в Челнах сбил внедорожник

Медики рассказали о состоянии 12-летнего пешехода, которого накануне сбили в Набережных Челнах. Состояние ребенка стабилизировано, он готовится к переводу из реанимационного отделения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Руководитель Казанского Центра медицины катастроф Минздрава РТ Марина Воронцова.

«Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, с разрывом внутренних органов. В БСМП Набережных Челнов он был оперативно взят на операционный стол. Состояние ребенка стабилизировано, он готовится к переводу из реанимационного отделения в нейрохирургическое. К большому счастью, трагедии удалось избежать», – рассказала она.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

Напомним, накануне вечером в Набережных Челнах внедорожник сбил 12-летнего ребенка, который чудом остался жив. Двое детей переходили дорогу на пешеходном переходе, одного из них сбил Land Rover. В результате ДТП 12-летний ребенок получил многочисленные травмы.

По словам очевидцев, водитель внедорожника ехал на большой скорости и разговаривал по телефону.

«Был сильный хлопок, водитель ехал со скоростью больше 80 км/ч. От удара у ребенка отлетела обувь», – сообщают очевидцы.