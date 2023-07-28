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Медики рассказали о состоянии ребенка, которого накануне в Челнах сбил внедорожник
Медики рассказали о состоянии 12-летнего пешехода, которого накануне сбили в Набережных Челнах. Состояние ребенка стабилизировано, он готовится к переводу из реанимационного отделения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала Руководитель Казанского Центра медицины катастроф Минздрава РТ Марина Воронцова.
«Ребенка увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, с разрывом внутренних органов. В БСМП Набережных Челнов он был оперативно взят на операционный стол. Состояние ребенка стабилизировано, он готовится к переводу из реанимационного отделения в нейрохирургическое. К большому счастью, трагедии удалось избежать», – рассказала она.
Напомним, накануне вечером в Набережных Челнах внедорожник сбил 12-летнего ребенка, который чудом остался жив. Двое детей переходили дорогу на пешеходном переходе, одного из них сбил Land Rover. В результате ДТП 12-летний ребенок получил многочисленные травмы.
По словам очевидцев, водитель внедорожника ехал на большой скорости и разговаривал по телефону.
«Был сильный хлопок, водитель ехал со скоростью больше 80 км/ч. От удара у ребенка отлетела обувь», – сообщают очевидцы.
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