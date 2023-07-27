Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ребенок чудом остался жив, попав под колеса Land Rover в Набережных Челнах
В Набережных Челнах внедорожник сбил 12-летнего ребенка, который чудом остался жив, сообщает собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.
ДТП произошло сегодня в районе восьми часов вечера напротив дома 6а по улице Абдуллы Алиша. Двое детей переходили дорогу на пешеходном переходе, одного из них сбил Land Rover.
По словам водителя внедорожника, он не заметил детей из-за ограждения на дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель взял левее, однако задел одного из пешеходов правой стороной автомобиля.
В результате ДТП 12-летний ребенок получил многочисленные травмы. У подростка перелом ребер, сломана рука, ушибы головы и живота. Пострадавшего пешехода увезли в БСМП Челнов.
По словам очевидцев, водитель внедорожника ехал на большой скорости и разговаривал по телефону.
«Был сильный хлопок, водитель ехал со скоростью больше 80 км/ч. От удара у ребенка отлетела обувь», – сообщают очевидцы.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа