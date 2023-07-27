Ребенок чудом остался жив, попав под колеса Land Rover в Набережных Челнах

В Набережных Челнах внедорожник сбил 12-летнего ребенка, который чудом остался жив, сообщает собственный корреспондент агентства в Набережных Челнах Валентин Кулагин.

ДТП произошло сегодня в районе восьми часов вечера напротив дома 6а по улице Абдуллы Алиша. Двое детей переходили дорогу на пешеходном переходе, одного из них сбил Land Rover.

Фото: © Валентин Кулагин / «Татар-информ»

По словам водителя внедорожника, он не заметил детей из-за ограждения на дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель взял левее, однако задел одного из пешеходов правой стороной автомобиля.

В результате ДТП 12-летний ребенок получил многочисленные травмы. У подростка перелом ребер, сломана рука, ушибы головы и живота. Пострадавшего пешехода увезли в БСМП Челнов.

По словам очевидцев, водитель внедорожника ехал на большой скорости и разговаривал по телефону.

«Был сильный хлопок, водитель ехал со скоростью больше 80 км/ч. От удара у ребенка отлетела обувь», – сообщают очевидцы.